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Çanakkale'de denizde dev orkinosu beslediler

Çanakkale Gökçeada açıklarında ava çıkan balıkçıların dev orkinos balığını beslediği anlar sosyal medyada ilgi gördü.

İHA

Giriş Tarihi:

Çanakkale’de denizde dev orkinosu beslediler

Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir ve arkadaşları, Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta ile balık avlamak için denize açıldı. Ekip, burada karşılaştıkları dev bir orkinosu, tekneden yem atarak besledi. Büyük hızla yemi kapan orkinosun gözden kaybolduğu görüntüler, sosyal medyada binlerce beğeni topladı.

Paylaşılan bir diğer videoda ise oltaya takılan orkinosun kısa sürede oltayı kopararak kaçtığı anlar yer aldı. Bu görüntü de sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Çanakkale’de denizde dev orkinosu beslediler

İlker Reis adıyla bilinen İlker Özdemir, kendisini uluslararası sulardan kovmaya çalışan Yunan Sahil Güvenliğe yönelik sözleriyle sosyal medyanın gündemi olmuştu. Fenomen haline gelen Özdemir'in sosyal medyadaki videoları da milyonlarca takipçisi tarafından ilgi görüyor.

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