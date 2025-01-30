Şifreli zehir ticaretini jandarma bitirdi!

Çanakkale'de pahalı markaların imitasyon tişörtlerinin arasında milyonlarca lira değerindeki uyuşturucuyu motosikletli kuryeler aracılığıyla müşterilere ulaştıran şebeke, jandarmanın aylar süren takibi sonucu yakalandı. Uyuşturucu baronu Sercan T.'nin örgütü tutuklu bulunduğu açık cezaevinden yönettiği ortaya çıkarken, şebekenin yakalanmamak için kendi aralarında Lyrica hap için "L beden tişört", metamfetamin için "M beden kazak", A/M maddesi için ise "Orijinal tişört" şifresini kullandıkları belirlendi. 10 kişinin tutuklandığı operasyonda, şebekenin satışa hazırladığı 30 milyon lira değerindeki uyuşturucu ele geçirildi. Şebekenin bir haftada kazandığı rakam ise dudak uçuklattı. Şebekenin milyonlarca liralık uyuşturucu vurgunu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın büyük bir gizlilikle yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıktı. İddiaya göre kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevine giren Sercan T., uyuşturucu çetesinin lideriydi ve çetesini açık cezaevinden kontrol ediyordu.

TALİMATLAR YAĞDIRIYORDU

Uyuşturucu sevkiyatı için paravan şirketler kullanan çete üyeleri, Çanakkale'yi adeta parsellemişti. Güzelyalı ayağının başında Yusuf U., Ezine Grubu'nun başında Emre H., Fevzipaşa Grubu'nun başında ise Hatice A. vardı. Kuryeler bu 3 kişiye bağlı çalışıyordu. Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler açık cezaevinde kalan Sercan T.'nin telefonlarını dinlemeye aldı. Sercan T. izinli olduğu telefon günlerinde dinlendiğinden habersiz, talimatlar yağdırıyordu. Şebeke kendi aralarında her bir uyuşturucu için şifreli bir sistem kullanıyordu. Müşteriler ise uyuşturucu siparişini "M beden kazak olsun, kumaşı ipekten olsun ya da düğmeleri altından olsun" diye veriyordu. Siparişler imitasyon tekstil ürünlerinin arasında motosikletli kuryeler aracılığıyla müşterilere teslim ediliyordu. Şebekenin para trafiği ise Birsen H. tarafından yönetiliyordu.

LÜKS VİLLAYA BASKIN

Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gün çetenin Güzelyalı'da uyuşturucu sevkiyatı için kullandığı lüks villaya baskın düzenledi. Dedektör köpeklerinin de kullandığı baskında, piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan 6 kilo 136 gram bonzai, 828 bin adet uyuşturucu hap, 354 gram metanfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet mermi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emre H., Birsen H., Selahattin Efe G., Hatice A., Yasemin T., Yusuf U., Furkan Can U., Volkan A., Volkan Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.