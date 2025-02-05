Şizofren dehşeti! Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Çanakkale'deki kan donduran cinayet, Yenice İlçesi'ne bağlı Akçakoca Köyü'nde meydana geldi. Çan Linyit Kömür İşletmeleri Müdürlüğü'nden emekli olan iki çocuk babası İsmail Damar'ın (60) eşi Rebiş Damar (56) , uzun süredir psikolojik tedavi görüyordu. Şizofreni tanısı alan Damar'ın tüm ihtiyaçları ise eşi tarafından karşılanıyordu. Fakat şizofren eş, sürekli eşinin kendisini aldattığını düşünüp kıskançlık krizlerine giriyordu. Üstelik uzun süredir ilaçlarını da kullanmıyordu.

BALTA İLE KAPIDA BEKLEDİ

İddiaya göre Rebiş Damar önceki gün öğle saatlerinde eşinden duş almasını istedi. Duşa giren talihsiz adam için korkunç bir plan hazırlayan Damar, kapıdan çıkar çıkmaz kafasına baltayla vurarak bayılmasını sağladı. Ardından mutfaktan bulduğu bıçakla talihsiz adamın başını gövdesinden ayırdı. İşi bitince de önce etraftaki kanları temizledi.

BOYNUNU PAMUKLARA SARDI

Evi tertemiz hale getiren Rebiş Damar eşine bayramlık kıyafetlerini giydirdi. Boyun bölgesini ise pamuklarla örttü. Ardından kesik başı kuzine sobanın fırın kısmına atan Damar, sobadan çıkardığı başı bir beze sarıp bahçede bulunan çöp kovasına attı. İki gün evde cesetle vakit geçiren Damar, daha sonra minibüsle Çan'da bulunan oğullarını ziyarete gitti.

'BABANIZ UZAĞA GİTTİ'

Çan'da oğlunun evine giden Rebiş Damar, babalarını soran çocuklarına "Babanız uzağa gitti. Gelebileceğini sanmıyorum" dedi. Çocuklar, babalarının ilçeye gitmiş olabileceğini düşünürken korkunç cinayet İsmail Damar'a bir türlü ulaşamayan komşularının jandarmaya bilgi vermesiyle ortaya çıktı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan jandarma evde korkunç manzarayla karşılaştı. Ancak yapılan incelmede talihsiz adamın başına bir süre ulaşılamadı. Evde yapılan tüm aramaların ardından çöp tenekesinde özel keten bir kumaş fark eden jandarma, kumaşı açtığında Damar'ın yanmış haldeki başına ulaştı.