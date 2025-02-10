Devecilerin kavgasında kan aktı

Çanakkale Ezine'de deve satışından kaynaklı alacağını uzun süredir alamayan Yahya Can Özten (20) alacaklı olduğu kişiye kurşun yağdırdı. İki çocuk babası Kerim Özdemir (29), müdahalelere rağmen kurtulamazken, Özten saklandığı evde yakalandı. Korkunç cinayet, Ezine Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali'ne bir gün kala, Bayramiç Karayolu üzerinde bulunan düğün salonunda meydana geldi.

Aşırı kan kaybeden Kerim Özdemir, olay yerinde can verdi.

İddiaya göre, Ezine'de kasaplık yapan iki çocuk babası Kerim Özdemir, geçtiğimiz yıl Ayvacık'ta besicilik yapan Yahya Can Özten (20) ile "Gölge" isimli deveyi satın almak için bir milyon lira karşılığında anlaştı. Paranın bir kısmını ödeyen Özdemir, geri kalan kısmını güreş sezonunun açıldığı Aralık ayında ödemek için el sıkıştı. Ancak ekonomik sıkıntıya giren Özdemir, borcunu ödeyemedi. Bu sırada bankalara da borcu olan Özdemir'in mal varlıkları haczedildi. Yahya Can Özten, devenin de haczedilmesi nedeniyle alacağını bir türlü tahsil edemedi, devesini de geri alamadı.

MÜZİKTEN DUYMADILAR

Kerim Özdemir, deveci arkadaşlarıyla birlikte önceki akşam saatlerinde Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali için düzenlenen eğlenceye katıldı. İddiaya göre gecenin ilerleyen saatlerinde Özdemir, Özten ile telefonda borç yüzünden tartıştı. Özten, geç saatlerde Özdemir'in eğlendiği mekana gelerek dışarıya çağırdı. Özdemir ve Özten'in otoparkta başlayan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Evinde yakalanan Yahya Can Özten, cinayeti itiraf etti.

Silahını çeken Özten, Özdemir'e kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Müzik nedeniyle silah seslerini kimse duymadı. Kanlar içinde uzun süre yardım bekleyen Özdemir'i bir süre sonra mekana giren misafirler fark etti. Özdemir'e ilk müdahale deveci arkadaşları tarafından yapıldı. Ancak çok kan kaybeden Özdemir, olay yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayvacık'taki evinde gözaltına alınan katil zanlısı Özten suçunu itiraf etti. Soruşturma devam ederken, cinayet nedeniyle Yahya Çavuş Deve Güreşleri iptal edildi.