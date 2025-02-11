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Haberler Çanakkale Gökçeada'da 13 otel ve pansiyon mühürlendi

Gökçeada'da 13 otel ve pansiyon mühürlendi

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası ders oldu. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde evrak eksiği bulunan 13 otel ve pansiyon mühürlendi. Geçtiğimiz hafta Ayvacık'ta 57, Bozcaada'da ise 36 işletme mühürlenmişti.

İHA

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Gökçeada’da 13 otel ve pansiyon mühürlendi

Bolu'da yaşanan otel faciasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 il valiliğine "acele" ibaresiyle bir yazı göndererek, ruhsatsız ve belgesiz konaklama tesislerinin tespit edilip mühürlenmesini talep etti.

Gökçeada’da 13 otel ve pansiyon mühürlendi

Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gökçeada Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ile zabıta ve polis ekipleri tarafından evrak eksiği bulunduğu tespit edilen otel ve işletmeler denetlendi.

Otel ve pansiyon sahipleri, mühürleme işlemi öncesi bilgilendirildi. Zabıta ekiplerince otel ve pansiyonların kapılarına üzerinde 'İşyerinizin turizm işletme belgesi almadığı tespit edilmiştir' yazılı belge asılarak, mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Gökçeada’da 13 otel ve pansiyon mühürlendi

Yapılan denetimlerde Çınarlı Mahallesi'nde 3, Yeni Bademli'de 5, Uğurlu köyünde 2, Fatih Mahallesi'nde 2 ve Eşelek köyünde 1 olmak üzere toplam 13 otel ve pansiyon mühürlendi.

Gökçeada’da 13 otel ve pansiyon mühürlendi

Geçtiğimiz hafta Ayvacık'ta 57, Bozcaada'da ise 36 işletme mühürlenmişti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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