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Çanakkale'de kaza yapan çekici tırı çaldılar

Çanakkale'de kaza yapan çekici tır park halindeyken hırsızlar tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen JASAT ekipleri yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu şüphelileri Konya'da yakaladı.

İHA

Giriş Tarihi:

Çanakkale’de kaza yapan çekici tırı çaldılar

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Beldesinde N.S.'ye ait çekici tır kaza yaptı. Kaza alanında park halinde bulunan Tırın çalınması ihbarı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Çanakkale’de kaza yapan çekici tırı çaldılar

Ekiplerin titiz çalışması sonucunda çalınan çekici tırın Konya'ya götürüldüğü tespit edildi. Konya'da 2 iş yerinde yapılan aramada çekici tır bulundu. Hırsızlık olayına karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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