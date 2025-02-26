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Sisler içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü mest etti

Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sabah saatlerindeki sisler içindeki görüntüsü dron ile görüntülendi. Adeta sis bulutu içindende kalan Çanakkale Boğazı saat transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

İHA

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Sisler içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü mest etti

Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sis nedeniyle Çanakkale Boğazı saat 05.55'te transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

Sisler içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü mest etti

Boğaz'da sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü de sis içinde adeta büyüledi.

Sisler içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü mest etti

1915 Çanakkale Köprüsü'nün sisler içindeki görüntüsü dron ile görüntülendi. Sis bulutu içindeki 1915 Çanakkale Köprüsü hayran bıraktı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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