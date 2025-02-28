Çanakkale’de dev yılan: Yolun ortasında 8 metrelik yılanı görünce şoke oldular!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan Günay Kılıç ve yeğeni Savaş Kılıç (28), otomobille ilçeye 2 kilometre uzaklıktaki tarlasından dönerken yolda bir karartı olduğunu fark etti. Otomobili durdurup inen ikili, yoldakinin dev bir yılan olduğunu gördü. Günay ve Kılıç, bir süre sonra sürünerek ağaca çıktı.

'BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Yeğeniyle tarlaya üre gübresi atmaya gittiklerini, dönüşte yaklaşık 8 metre uzunluğunda yılan gördüklerini belirterek, "Tarlaya üreyi attık, dönüşte arazimiz var, oradan dönerken yolda bir ağacın devrildiğini sandım. Yaklaşınca ağaç olmadığını anladım. Boylu boyunca uzanmış yılan olduğunu fark ettim. Yaklaştıktan sonra arabadan inip, baktım. Yılan hareket etmeye başladı. Sonra ağaca tırmanmaya başladı. Devamlı toprakla uğraşan bir insanım. Daha önce öyle büyük bir yılan görmedim. Daha önce çok yılan gördüm ama böyle bir şey görmedim. Ağaca çıktı, boylu boyunca uzandı. Çok da kalın bir yılan. Görünce şoke oldum. İlk başta yılan olduğunu anlayınca korktum, telefonla çekmek aklıma gelmedi. Yeğenim aracın arkasındaydı" ifadelerini kullandı.