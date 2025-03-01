Çanakkale’de nikah dönüşü feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde Nuri Ziya Mavi'nin otomobil içinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Mavi ile aynı otomobilde bulunan A.T., T.G., M.M., A.M.T. E.B.G. ve diğer otomobilin sürücüsü Rabia Aysel ile yanında bulunan N.Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Çan Devlet Hastanesi ve Çanakkale merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Nuri Ziya Mavi'nin kullandığı 17 ZC 606 plakalı otomobilin, Çan'daki nikahtan döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.