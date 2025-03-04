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Çanakkale'de kılavuz kaptan denize düştü!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında kılavuzluk hizmeti vermek isteyen kaptan S.K. gemiye çıkmak isterken denize düştü. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkartılan kaptan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA

Giriş Tarihi:

Çanakkale’de kılavuz kaptan denize düştü!

Çanakkale'nin gelibolu ilçesi açıklarında kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşen kaptan S.K., hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale’de kılavuz kaptan denize düştü!

Olay, saat 19.20 sıralarında Gelibolu ilçesi açıklarında meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan S.K., kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için Liberya bayraklı 183 metre boyundaki 'OCEAN EUPHROSYNE' isimli tankere çıkmak isterken henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Olay sonrası bölgeye pilot motorlar sevk edildi.

Çanakkale’de kılavuz kaptan denize düştü!

Yapılan çalışma sonucu kaptan S.K. denizden çıkartılarak, karada bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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