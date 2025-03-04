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Çanakkale'de seyir halindeki ambulans tünel içinde alev alev yandı

Çanakkale'de Assos Tüneli'nde seyir halindeki bir ambulans bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangını sebebiyle trafik tek taraflı olarak ulaşıma kapanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Çanakkale’de seyir halindeki ambulans tünel içinde alev alev yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan, içerisinde sağlık personellerinin bulunduğu 17 UF 186 plakalı ambulans Assos Tüneli'nde alev aldı. Sağlık personelleri araçtan çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda alev topuna dönen ambulans tamamen yanarken, bölgeye Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale’de seyir halindeki ambulans tünel içinde alev alev yandı

Yangın sebebiyle Küçükkuyu istikametinden Çanakkale istikametindeki Assos ve Troya tünelleri tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri yangın sonrasında inceleme başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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