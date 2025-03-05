Bandrollü ölüm!

Sahte içki nedeniyle Türkiye genelinde yaşanan can kayıpları artmaya devam ediyor. 2025 yılında yurt genelinde 153 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirirken sahte içkinin son kurbanı Aydınlı müzik öğretmeni Ahmet Çağdaş Bişer oldu. Bişer, Çanakkale'de tekel bayisinden aldığı bandrollü içkinin sahte çıkması nedeniyle hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimlerince sahte içki üretimi ve ticaretine karşı etkin mücadele yürütülüyor. Bu kapsamda bu yıl içerisinde yurtta 780 operasyon düzenledi. Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda 985 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Ancak sahte içki üretimi ile etkin bir mücadele yürütülmesi ve cezai yaptırımların arttırılmasına rağmen sahte alkol kaynaklı can kayıplarının önüne geçilemiyor. 2025 yılında yurt genelinde 153 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul'da yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e, Ankara'da ise 81'e yükseldi.

SON KURBAN BİR ÖĞRETMEN

Ege'de sahte alkol kaynaklı can kayıpları yaşanırken son olay geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de meydana geldi. Müzik öğretmeni Ahmet Çağdaş Bişer, tekel bayisinden aldığı bandrollü içkiyi evinde tükettikten sonra bir anda fenalaştı. Görme yetisini kaybeden Bişer, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç öğretmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Bişer'in cenazesi memleketi Nazilli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ahmet Çağdaş Bişer

OPERASYON BAŞLATILDI

Bandrollü olduğu için gerçek sanarak içtiği sahte alkolün kurbanı olan Bişer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına alarak Bişer'e sahte alkol satan tekel bayisinin bulunması amacıyla Alaeddin ile Yazıcızade Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, operasyonda sahte alkol satışı yaptıkları tespit edilen P.Ü ile S.Ö'yü yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

5 LİTRESİ 1000 LİRAYA SATILIYOR

Öte yandan sahte alkol üretmek ve satmaktan tutuklanan zanlılar ifadelerinde dikkat çeken itiraflarda bulundu. İfadelerinde şüpheliler, içki ürettikleri alkolü internetten ya da sosyal medya platformundan buldukları sayfalardan sipariş ettiklerini söyledi. Kargoda sıvı taşınmasının yasak olması nedeniyle zanlıların bu içkileri elden teslim ettikleri, sahte alkol üretiminde kullanılan etil alkolün 5 litresini 1000 liraya satın alındığı ortaya çıktı. Zanlılar ürettikleri içkileri kendilerinin tüketeceğini iddia ederken sahte içkilerin bandrol yapıştırılıp gerçekmiş gibi piyasaya sürüldüğü belirlendi.