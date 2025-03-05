Oğluna böbreğini verecekken hayatının şokunu yaşadı!

Prof. Dr. Alan şöyle devam etti:

"Burada aslında bir tarafta hüsran, bir tarafta sevinç, bir tarafta yasa durumunun olduğu karışık durumlar yaşanmakta. Babası eğer verici olmayı kabul etmese testler yapılmasaydı muhtemelen akciğer kanseri daha da ilerleyecek ve hayatını kaybedecekti. Bu süreçle birlikte hem babasının hayatı kurtulmuş oldu. Hem de organ bağışı sayesinde Şafak Bey sağlığına kavuşmuş oldu. Bir ailede çifte mutluluk yaşanmış oldu" dedi.

'BABAMIN KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE UMUDUM KALMAMIŞTI'

Böbrek nakli için geçen yıl müracaat ettiklerini söyleyen Şafak Tezel ise "Bu yıl da ameliyatımızı olduk. Şu an sağlık durumum çok iyi. 10 gün içinde ayağa kalkıp, taburcu olma noktasına geldim. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bağış yapmak hayatı kurtarmak demektir. Babam bana böbreğini verecekti. Biz tahlilleri yaptırınca babamın akciğer kanseri olduğunu ortaya çıktı. Babamın kanser olduğunu öğrenince umudum kalmamıştı. Fakat uygun başka bir donör bulunduğu haberi gelince, naklim yapıldı. Şu an benim de babamın da sağlığı iyi" diye konuştu