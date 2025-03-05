Oğluna böbreğini verecekken hayatının şokunu yaşadı!

Tekirdağ' ın Çorlu ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören oğlu Şafak Tezel'e (47), böbreğini bağışlamak için test yaptıran Şaban Tezel (72), akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Erken teşhis konulan Şaban Tezel'in tedavisine başlanırken, oğlu Şafak Tezel'e ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakli yapıldı.
Çorlu ilçesinde yaşayan Şafak Tezel, 20 yıl önce şeker hastalığına yakalandı. 5 yıl önce ise Tezel'in böbreklerinde hasar oluştu. Hastalığı ilerleyen Tezel, 1 yıl önce son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Böbrek nakli için sıra bekleyen Şafak Tezel'e, babası Şaban Tezel böbreğini vermek istedi. Geçen hafta yapılan doku uyum testlerinde Şaban Tezel'in akciğer kanseri olduğu tespit edildi. Bu nedenle organ nakli gerçekleşmedi.