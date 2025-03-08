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Haberler Çanakkale Dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği doğalgazı karaya ulaştıracak boruları döşeyen derin denizde boru döşeme gemisi ’Castorone’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Dev gemi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

AA

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Dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti!

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyen "Castorone" gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Bahama Adaları bayraklı 325 metre boyunda ve 39 metre genişliğindeki 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, saat 14.30'da Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.

Boğaz, geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

Dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti!

Yaklaşık 2 saatte Çanakkale önlerine ulaşan geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli", "Kurtarma-15", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-20" römorkörleri ile "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu eşlik etti. Geminin yanında sahil güvenlik botları da hazır bulundu.

Çanakkale Boğazı, geminin Ege Denizi'ne açılmasının ardından normale dönecek.

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