Bozcaada’da Tiny House sahiplerine kötü haber! O tarihe kadar ada dışına taşınacak

Geçen yıl Mayıs ayında da gündeme gelen 'Tiny House' olarak bilinen tekerlekli ahşap evler konusunda Bozcaada Belediyesi tarafından alınan bir dizi karar sonrası 'Tiny House' olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evler için mühürleme işlemi yapılmış, bu hareketli yapılara su ve elektrik hizmetleri verilmeyeceği, daha önceden su ve elektrik bağlananların da kesileceğini belirtmişti.



Bozcaada Belediyesi, son yıllarda sık sık gündeme gelen ve ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan 'Tiny House' ve karavan gibi hareketli yapılar için, belediye meclisi Mart ayı toplantısında yapılan yeniden karar aldı. Ek gündem olarak sunulan Fen ve İmar Servisi'nin hareketli yapılar ile ilgili çalışma raporu Meclis Üyesi Günay Yurdakul tarafından okudu.



Raporda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 4. ve 20. maddeleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun "Çevrenin Korunması" başlıklı 9. maddesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Doğal Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ile ilgili 728 sayılı İlke Kararı, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 109 sayılı İlke Kararı ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu gibi birçok kanun ve yönetmeliğine dikkat çekilirken, "Bozcaada Belediyesi sınırları içerisinde; söz konusu tekerlekli, plakalı ve araç ruhsatlı karavanlarla bir motorlu taşıta bağlanmış römork/motorsuz araç şeklindeki mobil evlerin belediyemiz tarafından belirlenmiş araç park yerlerinde park etmelerinde sakınca olmadığına, motorlu taşıtlarından ayrılmış konteyner, römork vb. her türlü üniteye ise Bozcaada'nın tümünün doğal ve arkeolojik sit alanı olması nedeniyle izin verilemeyeceğine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.