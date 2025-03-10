Öldüren dayak!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Mustafa Ayran (60) gittiği restoranın önünde dışardan gelen bir grup tarafından saldırıya uğradıktan sonra kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. Ayran'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olay, 7 Mart'ta Ayvacık ilçesinde bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Bir restorana yemek yemek için giden 60 yaşındaki Mustafa Ayran, husumetli olduğu iddia edilen bir grupla karşılaştı.

Mustafa Ayran, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine restoran önüne çıkan şüpheliler, Mustafa Ayran'ı dövmeye başladı. Yere düştükten sonra da tekmelenen Ayran'ın fenalaştığını gören şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İÇERİYE GİRİP MASAYA OTURDU

Ayran, olay sonrasında restorana girerek masaya oturdu. Kısa süre sonra fenalaşan Mustafa Ayran için restorandakiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayran'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen M.B., Ş.T., S.A., ve K.Y.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavgaya karıştığı iddia edilen A.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Merhum Mustafa Ayran, ikindi namazının ardından Yenioba köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

HABER: CENNETE USTEMEL