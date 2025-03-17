Gelibolu Yarımadası’nda şehitler anısına yürüyüş

TÜRKİYE'NİN dört bir yanından Gelibolu Yarımadası'na gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılında şehitler anısına yürüyüş yaptı. AKUT Arama Kurtarma Derneğine bağlı ekipler, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında gelenekselleşen "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Anma Etkinliği"ni gerçekleştirdi. Etkinliğe, 310 gönüllü ve öğrenci toplulukları da katıldı. Şehitleri anma yürüyüşü için Gelibolu Yarımadası'ndaki Alçıtepe köyünden yola çıkan gönüllüler, 5,5 kilometrelik yürüyüşün ardından Şehitler Abidesi'ne geldi. AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, "Biz bu duyguyu hep beraber yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için burada bulunuyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz" dedi.