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Çanakkale'de yangın! Kardeşi evini kundakladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde önceki akşam 65 yaşındaki adamın evinde yangın çıktı. Yaşlı adamın evi kardeşinin kundaklayabileceğini söylemesi üzerine polis A.K 'yı gözaltına aldı.

İHA

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Çanakkale’de yangın! Kardeşi evini kundakladı

Çanakkale'de Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi Halil İbrahim Bodur Caddesi'nde Ramis Şahin'e (65) ait evde yangın çıktı. Yangın çıktığında evde bulunan Aysel Şahin, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale’de yangın! Kardeşi evini kundakladı

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİNE 1 GÖZALTI

Öte yandan, yanan evle ilgili ev sahibi Ramis Şahin, evinin eşinin kardeşi A.K. tarafından kundaklandığını iddia etti. Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Kundaklama şüphesiyle A.K. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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