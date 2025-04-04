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Çanakkale'de göçmenleri taşıyan botta facia: 9 ölü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 9 kişi hayatını kaybederken 25 göçmen de kurtarıldı.

Giriş Tarihi: Gazete

Çanakkale’de göçmenleri taşıyan botta facia: 9 ölü

Ayvacık ilçesi açıklarında dün sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bir bot henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde başlattıkları arama kurtarma çalışmaları sonucunda 25 göçmeni sağ olarak kurtardı.

Çanakkale’de göçmenleri taşıyan botta facia: 9 ölü

9 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenler, tedbir amaçlı Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çanakkale’de göçmenleri taşıyan botta facia: 9 ölü

BİR KİŞİ HALA ARANIYOR

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Nisan Perşembe günü saat 06.14'te 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Ayvacık Yeşilliman açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım talebinin alındığı belirtildi.

Çanakkale’de göçmenleri taşıyan botta facia: 9 ölü

İhbar üzerine bölgeye 3 sahil güvenlik botu ve 1 helikopterin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Saat 06.43'te yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 25 göçmen sağ, 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 1 göçmen için arama çalışmaları, 4 bot, 1 helikopter ve 1 Dalış Özel Timi olmak üzere 82 personelle devam etmektedir."

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