Çanakkale Deniz Müzesi ziyaretçilere tarihi yaşatıyor

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462-1463 yılları arasında inşa ettirilen Çimenlik Kalesi'ndeki Çanakkale Deniz Müzesi, Piri Reis Galerisi, Binbaşı Nazmi Bey Resim ve Sergi Salonu, TCG Nusret Müze Gemisi, Uluçalireis Denizaltı Müzesi, Acar Botu ve Kartal İstimbotu gibi açık ve kapalı sergi alanlarıyla her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462- 1463 yılları arasında inşa ettirilen Çimenlik Kalesi'ndeki Çanakkale Deniz Müzesi ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Çanakkale Deniz Müzesinde, Çimenlik Kalesi, Piri Reis Galerisi, Binbaşı Nazmi Bey Resim ve Sergi Salonu, TCG Nusret Müze Gemisi, Uluçalireis Denizaltı Müzesi, Acar Botu ve Kartal İstimbotu gibi açık ve kapalı sergi alanları ile objeler yer alıyor. Müzenin Çimenlik Kalesi bölümü, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'nin bir bölümünü yazdığı yer olması itibarıyla büyük önem taşıyor. Sergileme alanında Fatih Sultan Mehmet ile Piri Reis'in balmumu heykeli bulunuyor.