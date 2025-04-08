Toplanan 10 bin kitap Hatay’a gönderildi

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Hatay'a yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen "Bir Kitap Bir Mektup/2025" projesine kentteki sağlık çalışanları da destek verdi. Organizasyonla toplanan 10 bin kitap, Hatay'da 8 okul, 1 halk kütüphanesi ve bir konteyner kent kütüphanesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kampanyanın Çanakkale ayağını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Erenoğlu, "asrın felaketi" olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen afet sonrası iyileştirme ve motivasyon artırıcı bu tür faaliyetlerin, kentlerin sosyal ve kültürel açıdan tekrar ayağa kalkması açısından çok önemli olduğunu vurguladı