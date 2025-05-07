Çanakkale'deki Asos ve Troya tünelleri bakım nedeniyle trafiğe mi kapanacak? Alternatif yol neresi olacak?

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan 'Asos' ve 'Troya' tünelleri, bakım ve onarımları sebebiyle trafiğe kapanacak.





Assos ve Troya tünellerindeki jeftan arızaları nedeniyle D550-05 Çanakkale-İzmir Karayolu KM 31 ve 37 arasında bulunan tünellerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.