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Çanakkale'deki Asos ve Troya tünelleri bakım nedeniyle trafiğe mi kapanacak? Alternatif yol neresi olacak?

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan 'Asos' ve 'Troya' tünelleri, bakım ve onarımları sebebiyle trafiğe kapanacak. Peki Çanakkale'deki Asos ve Troya tünelleri kaç gün trafiğe kapalı olacak? Bakım süresince araç trafiği nereden sağlanacak? İşte detaylar...

İHA

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan 'Asos' ve 'Troya' tünelleri, bakım ve onarımları sebebiyle trafiğe kapanacak.



Assos ve Troya tünellerindeki jeftan arızaları nedeniyle D550-05 Çanakkale-İzmir Karayolu KM 31 ve 37 arasında bulunan tünellerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Tadilat çerçevesinde Edremit istikametinde bulunan tüpler 8 Mayıs Perşembe günü 09.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak. Çanakkale istikametinde bulunan tüpler ise 9 Mayıs Cuma günü 09.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Bakım süresince araç trafiği Ayvacık-Küçükkuyu (Kazdağları rampaları, jandarma güzergahı) yolundan sağlanacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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