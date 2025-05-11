CHP’li belediyede müdürlük koltuğu akrabaya! CHP’li Harun Arslan yeğenini müdür yaptı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvet suçlamasıyla 2022'de görevden alınan Bülent Öz yerine vekaleten belediye başkanlığına getirilen Harun Arslan icraatlarıyla tepki topluyor.

Harun Arslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, öz dayısının kızı Sevil Sezen'i önce belediye meclis üyesi yaptı.Ardından, nisan ayı meclis toplantısında, Sezen'i Çan Belediyesi'ne ait Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Başkanı olarak oy çokluğu ile seçtirdi.

CHP'DE ÖZEL'İ DİNLEYEN YOK

2024 yerel seçimlerinden sonra çok sayıda CHP'li belediyede yaşanan benzer skandalların ortaya çıkmasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bizde eş dost, akraba ataması olmaz, bir şekilde olmuşsa da geri alınır" demişti.