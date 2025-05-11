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Haberler Çanakkale Öfkeli baba okulu bastı

Öfkeli baba okulu bastı

CENNETE ÜSTEMEL

Giriş Tarihi: Gazete

Öfkeli baba okulu bastı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 2 kardeş babalarından şiddet gördüğü için Sosyal Hizmetler Kurumu tarafından koruma altına alındı. Bu olaya öfkelenen bir baba, çocukların okuduğu okulu bastı, ortalık savaş alanına döndü. Ezine'de yaşayan Güngör Dönmez'in zihinsel engelli oğlu Halil Dönmez'in yaklaşık 4-5 ay önce gözü kırmızı şekilde okula gelmesi üzerine öğretmenler durumu fark etti. Halil'in yaşadıklarını anlatmasıyla birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Dönmez, okula gelerek okulun camlarını kırdı. Dönmez, sınıflara girerek öğrencilerin gözü önünde tehditler savurdu. Ellerinden kesilen Dönmez'in kanlar içinde dolaşması okulda büyük panik yarattı. Dönmez gözaltına alındı.

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