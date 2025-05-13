8 kişi hayatını kaybetmişti! Çanakkale’deki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ezine'den Çanakkale yönüne giden Oktay Batır'ın kontrolünü yitirdiği 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, refüjü geçerek karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomrukların yola savruldu. Bu sırada Ezine yönüne giden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, tomruklara çarpıp, savrularak şarampole girdi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 24 yaralıdan 3'e de kurtarılamadı.

TOMRUKLARI BAYRAMİÇ'TEN YÜKLEMİŞ

Kazanın inceleme raporu da çıktı. Raporda, kamyon şoförü Oktay Batır'ın Bayramiç'in Aladağ mevkisindeki Orman İşletme Şefliği'nden kaza günü saat 09.30'da Çanakkale'ye götürmek üzere 22 bin 184 metreküp tomruk yüklediği belirtildi. Yapılan incelemelerde kamyonun brandasının olduğu ve tonaj aşımı yapılmadığı tespit edildi.

DAHA ÖNCE ÇEŞİTLİ CEZALAR KESİLMİŞ

Söz konusu 33 ANK 274 plakalı kamyona 30 Mayıs 2024'te, 'Kara yoluna dökülecek şekilde yük yüklemek' ve 16 Eylül 2024'te 'Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak'tan, 9 Nisan'da ise 'Ehliyetsiz şoför ve muayenesiz araç kullanma' suçlarından ceza yazıldığı bildirildi. Ayrıca 13 Nisan'da da yine aynı kamyona Bayramiç-Çan kara yolunda muayenesiz ve brandasız araç kullanmaktan yine ceza kesildiği belirtildi.