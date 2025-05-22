  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Çanakkale Çanakkale'deki kaçışın bedelini genç kız ödedi

Çanakkale'deki kaçışın bedelini genç kız ödedi

Çanakkale’de dur ihtarına uymayan bir sürücü, polis ekipleri tarafından takip edildiği sırada kaza meydana geldi. Motosikletli polis memuru yolun karşısına geçen üniversite öğrencisi Doğa Güneş’e çarptı. Yaşanan feci kazada ağır yaralanan Güneş’in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

CENNETE ÜSTEMEL

Giriş Tarihi: Gazete

Çanakkale'de kırmızı ışıkta duran bir otomobilden şüphelenerek takibe alan motosikletli polisler, kovalamaca sırasında karşıdan karşıya geçmekte olan üniversite öğrencisi Doğa Güneş'e çarptı. Ağır yaralanan talihsiz kız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, saatler süren kovalamaca sonunda 36 ayrı suçtan araması bulunan Yurtcan Ülkü ve 5 arkadaş yakalandı. Talihsiz kovalamaca, gece 23.45 sıralarında Sarıçay Kavşağı'ndaki ışıklarında başladı.

Çanakkale’deki kaçışın bedelini genç kız ödedi

AMELİYATA ALINDI

İddiaya göre kavşakta ışıklarda bekleyen otomobil içerisindeki şahıslardan şüphelenen motorlu polis ekipleri, aracın durdurmak istedi. Ancak araçta bulunan şahıslar polise silah göstererek kaçmaya başladı. Ara sokaklarda başlayan kovalamaca ana caddede de devam ederken motorize ekipler, takip sırasında karşıdan karşıya geçmekte olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Doğa Güneş'e (22) çarptı. Ağır yaralanan Güneş, üniversite hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kız, beline ve başına aldığı ağır darbe nedeniyle hemen

ameliyata alındı.

Çanakkale’deki kaçışın bedelini genç kız ödedi

ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

Kazanın ardından Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimler harekete geçirildi. Şehirde başlayan kovalamaca Lapseki yoluna kadar devam etti. İddiaya göre Lapseki'nin Kangırlı Köyü yakınlarında kullandıkları otomobili bırakarak arkadaşlarının getirdiği otomobille kaçmaya devam eden şahıslar uzun süren takip sonucu yakalandı.

Çanakkale’deki kaçışın bedelini genç kız ödedi

SUÇ DOSYALARI KABARIK

KOVALAMACADA yakalanan Yurtcan Ülkü, Efekan Karabıyık, Utku Berk Karabıyık, Mustafa Ünsal Onur ve Cem Ali Evsen'in suç dosyası kabarık çıktı. 20 gün önce Güzelyalı'da bir restoranı kurşunlayan Yurtcan Ülkü'nün 36, Efekan Karabıyık'ın 43, Utku Berk Karabıyık ve Mustafa Ünsal Onur'un 3, Cemali Evsen'in ise 7 ayrı olaydan suç kaydının olduğu belirlendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA