Çanakkale’deki kaçışın bedelini genç kız ödedi

Çanakkale'de kırmızı ışıkta duran bir otomobilden şüphelenerek takibe alan motosikletli polisler, kovalamaca sırasında karşıdan karşıya geçmekte olan üniversite öğrencisi Doğa Güneş'e çarptı. Ağır yaralanan talihsiz kız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, saatler süren kovalamaca sonunda 36 ayrı suçtan araması bulunan Yurtcan Ülkü ve 5 arkadaş yakalandı. Talihsiz kovalamaca, gece 23.45 sıralarında Sarıçay Kavşağı'ndaki ışıklarında başladı.

AMELİYATA ALINDI

İddiaya göre kavşakta ışıklarda bekleyen otomobil içerisindeki şahıslardan şüphelenen motorlu polis ekipleri, aracın durdurmak istedi. Ancak araçta bulunan şahıslar polise silah göstererek kaçmaya başladı. Ara sokaklarda başlayan kovalamaca ana caddede de devam ederken motorize ekipler, takip sırasında karşıdan karşıya geçmekte olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Doğa Güneş'e (22) çarptı. Ağır yaralanan Güneş, üniversite hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kız, beline ve başına aldığı ağır darbe nedeniyle hemen

ameliyata alındı.

ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

Kazanın ardından Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimler harekete geçirildi. Şehirde başlayan kovalamaca Lapseki yoluna kadar devam etti. İddiaya göre Lapseki'nin Kangırlı Köyü yakınlarında kullandıkları otomobili bırakarak arkadaşlarının getirdiği otomobille kaçmaya devam eden şahıslar uzun süren takip sonucu yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

KOVALAMACADA yakalanan Yurtcan Ülkü, Efekan Karabıyık, Utku Berk Karabıyık, Mustafa Ünsal Onur ve Cem Ali Evsen'in suç dosyası kabarık çıktı. 20 gün önce Güzelyalı'da bir restoranı kurşunlayan Yurtcan Ülkü'nün 36, Efekan Karabıyık'ın 43, Utku Berk Karabıyık ve Mustafa Ünsal Onur'un 3, Cemali Evsen'in ise 7 ayrı olaydan suç kaydının olduğu belirlendi.