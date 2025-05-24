Minik öğrenci hamburger kurbanı

ÇANAKKALE'DE Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Çağrı Misli (9), arkadaşlarıyla birlikte önceki günlerde bir AVM'ye gitti. Alışveriş merkezi içerisindeki bir restoranda hamburger yerken aniden nefes almakta zorlanan Misli, boğazına yiyecek kaçtığının fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşların çağrısıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

TAZİYE MESAJI YAYINLANDI

YOĞUN bakımda tedavi altına alınan minik öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Misli'nin ani ölümü ailesi başta olmak üzere eğitim camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

ÇANAKKALE İl Millî Eğitim Müdürü Mine Hayta, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Hayta, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencilerimizden Çağrı Misli'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Minik öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."