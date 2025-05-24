Motosiklet sürücüsü aşırı hız kurbanı oldu

ÇANAKKALE'NİN Çan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki Enes Haymana yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının beyanıyla genç sürücünün kullandığı motosiklet, aşırı sürat nedeniyle yoldan çıkarak orta refüjdeki trafik levhalarına çarparak asfaltta metrelerce sürüklendi. Korkunç kaza, saat 20.00 sıralarında Çan ilçe merkezinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü Enes Haymana, aşırı sürat yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç sürücü, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Haymana, kurtarılamadı.