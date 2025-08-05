Çanakkale Valiliği uyardı: En riskli dönemdeyiz

Çanakkale Valiliği, ağustos ayının yılın en sıcak ayı olması ve beraberinde nem oranının azalmasıyla beraber orman yangınlarına davet çıkaran bir hava durumu oluşturduğunu, yaptığı sosyal medya paylaşımında vurguladı.

Bu olumsuz hava şartlarının orman yangınlarında erken müdahaleye rağmen söndürülmesinde zorluk çıkarttığını belirten Valilik açıklamasında, "Ağustos ayı, yılın en sıcak ve en riskli dönemidir. Artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarla birleşince, orman yangınları çok hızlı ve yüksek enerjiyle yayılıyor. Erken müdahalelere rağmen kontrol altına almak güçleşiyor.