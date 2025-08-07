FETÖ’den hüküm giyen ihraç astsubay yakalandı

ÇANAKKALE'DE FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay A.S. (41) yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik 1 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan ihraç astsubay A.S., Hamidiye Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı.
Öte yandan İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü bu sabah Kemalpaşa ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgüt üyesi şüphelisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.