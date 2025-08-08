Çanakkale’de kundaklama şüphesi: Siyah araç aranıyor

Çanakkale Radar Tepesi'nde bugün saat 13:30 civarında başlayan yangın, kısa sürede üç ayrı noktada etkili oldu. Yangının eş zamanlı olarak farklı bölgelerde çıkması, sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. Olayla ilgili olarak siyah renkli bir Tempra marka aracın yangın saatlerinde bölgede görüldüğü ve Kalabaklı istikametine doğru hareket ettiği bildirildi.

Asayiş ve trafik ekipleri, şüpheli aracı yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı.Alevler Korukent Sitesi arkasında ve Saraycık bölgesinde etkisini artırırken, öte yandan alevler Mehmet Akif Ersoy devlet hastanesine ulaştı. Hastanenin boşaltılması beklenmekte. Yedek ekipler yangın alanına sevk edilirken, havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor. Çanakkale Valiliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibariyle Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" ifadelerine yer verildi.