Bayramiç alevler içinde

ÇANAKKALE'NİN Bayramiç ilçesindeki tarım arazisinde de dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edildi. Çanakkale Havalimanı da geçici süreliğine sivil uçuşlara kapatıldı. Öte yandan Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Ayrıca bir itfaiye aracı da alevler içinde kaldı.