Yangında yaralı bulunan yavru ceylan kurtarıldı

ÇANAKKALE merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde önceki gün başlayıp dün kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sırasında yaralı yavru bir ceylan bulan ekipler, ona su içirdi. Merkeze bağlı Sarıcaeli köyün yakınlarında 8 Ağustos saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Soğutma çalışmaları sırasında Küçükkuyu Orman İşletme Şefliği ekipleri yangında yaralanan ve hareketsiz halde duran bir yavru ceylanı fark etti. Yavru ceylanın yanına giden ekipler, ona su içirdi. Öte yandan, aynı bölgede bir başka yaralı ceylanın da dün sabah saatlerinde ekipler tarafından görüntülendiği bildirildi