Çanakkale'de alevlerle mücadele! Yangınlarda son durum ne?

Orman yangınları hem yeşil vatanı hem de yüreğimizi yaktı. Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün saat 13.30 da başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına , 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personelin ise karada müdahale edildi, vatandaşların da tahliyesine başlandı.
2 BİN 90 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Yangının etkisini kaybeden bölgelerde vatandaşlar yeniden evlerine girdi. Ayrıca dumandan etkilenen 77 vatandaşın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılırken, hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Öte yandan yangının ilk anlarında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ve yavru köpek orman işçileri tarafından kurtarıldı.
HAVALİMANI VE BOĞAZ KAPATILMIŞTI: NORMALE DÖNDÜ
Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı ve Çanakkale Havalimanı da kapatılmıştı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. 19.30 itibariyle Çanakkale Havaalanı uçuş trafiğine açılmıştır. Yangın riski sebebiyle tedbiren tahliye edilen vatandaşlarımızdan, riski ortadan kalkanlar evlerine geri dönüyor. Diğer vatandaşlarımızı KYK yurtlarında misafir ediyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇANAKKALE- EZİNE KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI
Vali Toraman, yaptığı açıklamada, "Çanakkale- Ezine karayolu kontrolü olarak, tek şeritten, çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Lütfen trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet edelim. Trafikte dikkatli seyredelim" diye konuştu.
MAHSUR KALAN 84 KİŞİ KURTARILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye nakledildi.
Açıklamada, "Bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi" denildi. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi'ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye edildi.
YANGININ BOYUTU GÜN AĞIRINCA ORTAYA ÇIKTI
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.
Yangında büyük zarar gören Güzelyalı bölgesindeki villalardaki zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.
VİLLALAR KÜL OLDU!
Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Güzelyalı bölgesindeki villalarda yaşanan hasar ise sabahın erken saatlerinde drone ile görüntülendi. Yangının acı bilançosu drone görüntülerine yansıdı.
'ORMANIN KAHRAMANLARI MÜCADELE EDİYOR'
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde dün saat 13.30 sıralarında çıkıp geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdür Bekir Karacabey sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de devam eden yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için gece boyunca süren müdahalemiz, yeni günle birlikte aralıksız devam ediyor. Ormanın Kahramanları, yürekleri ferahlatan haberi verebilmek için havadan ve karadan durmaksızın mücadele ediyor" dedi.
BAKAN YUMAKLI: KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Ezine'deki yangının kontrol altına alındığını açıklamıştı. Bakan Yumkalı, Çanakkale Merkez, Dardanos ve İzmir Karaburun yangınları tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.
ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI
Edirne Enez'de Büyükevren köyü sahilindeki doymuş mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı biçilmiş buğday tarlasında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kızıl çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Enez Belediyesi, Keşan Belediyesi ve İpsala Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin Yeniyerler mevkisine ilerlediği bildirildi.
GÜLÇAVUŞ KÖYÜ VE SAHİLİ TAHLİYE EDİLDİ
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Gülçavuş köyü ve Gülçavuş köyü sahiline ulaştı. Gülçavuş köyü ve sahilinde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, sahilde bazı yazlıkların, köyde ise ev ve ahırların yandığı bildirildi. Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri alevlere müdahalesini sürdürüyor. Öte yandan hava kararana kadar da 1 yangın söndürme helikopteri alevlere müdahale etti.
VALİLİK: ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ ŞEKİLDE SÜRÜYOR
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangınını kontrol altına alıp söndürmek için çok sayıda ekibin çalışması sürüyor. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Enez ilçemize bağlı Büyükevren köyümüz civarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları, ekiplerimiz tarafından yoğun ve aralıksız şekilde sürdürülüyor. Bölgede koordinasyon çalışmalarına devam eden Valimiz Yunus Sezer, incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Tahliye çalışmalarının da devam ettiği bölgede, vatandaşlarımızın yetkililer tarafından yapılan uyarı ve ikazlara uymaları, yangın bölgesine yaklaşmamaları ve trafik akışında dikkatli olmaları önemlidir" denildi.
BAKAN YUMAKLI: KONTROL ALTINA ALINDI
Bakan Yumaklı ise Edirne Enez'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
MANİSA'DA 3 NOKTADA YANGIN: ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
Manisa'da ise Alaşehir, Şehzadeler ve Soma'dan alevler yükseldi. Alaşehir ilçesinde tarlada başlayan yangın, makiliğe sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken Soma'daki orman yangınında Kozanlı Mahallesi, tedbir amaçlı tahliye edilmiş ve 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, Soma ilçesindeki orman yangını devam ediyor.
HATAY'DAN DA DUMANLAR YÜKSELDİ!
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi'nde, Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 2 askeri helikopter, 69 yangın söndürme aracı ve 200 personelle müdahale ediliyor.
BOLU'DAKİ YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlenen orman yangını gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Saat 12.26 sıralarında ilçeye bağlı Göncek köyü civarındaki tarlada başlayan yangın ormana sıçradı.
8 PİKAP, 7 İŞ MAKİNESİ, 4 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE
Bolu Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalara; Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap ve 7 iş makinesi ile 185 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 5 AFAD personeli, 14 itfaiye personeli, 16 jandarma personeli katıldı. Bölge halkı da ekiplere destek verdi. Yangına havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemede yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM: BAKAN YUMAKLI PAYLAŞTI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin dört bir yanında devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, "Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınları, yoğun müdahalelerimiz sonucunda tamamen kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili'deki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.
ÇANAKKALE MERKEZ, DARDANOS, KARABURUN YANGINLARI TAMAMEN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.
Alevlere karşı yeşil vatanı savunmayı aralıksız sürdürdüklerini belirten Yumaklı, "Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun yangınları tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.