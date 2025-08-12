Çanakkale'de alevlerle mücadele! Yangınlarda son durum ne?

HAVALİMANI VE BOĞAZ KAPATILMIŞTI: NORMALE DÖNDÜ

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı ve Çanakkale Havalimanı da kapatılmıştı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. 19.30 itibariyle Çanakkale Havaalanı uçuş trafiğine açılmıştır. Yangın riski sebebiyle tedbiren tahliye edilen vatandaşlarımızdan, riski ortadan kalkanlar evlerine geri dönüyor. Diğer vatandaşlarımızı KYK yurtlarında misafir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE- EZİNE KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI

Vali Toraman, yaptığı açıklamada, "Çanakkale- Ezine karayolu kontrolü olarak, tek şeritten, çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Lütfen trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet edelim. Trafikte dikkatli seyredelim" diye konuştu.

MAHSUR KALAN 84 KİŞİ KURTARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye nakledildi.

Açıklamada, "Bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi" denildi. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi'ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye edildi.

YANGININ BOYUTU GÜN AĞIRINCA ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

Yangında büyük zarar gören Güzelyalı bölgesindeki villalardaki zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.

