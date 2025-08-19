Saliha’nın katiline yargıdan tokat

Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı (30) iple boğan Fırat Yıldızhan (33) ile cesedi gömmesine yardım eden kardeşi Yağız Yıldızhan'a (21) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Fırat Yıldızhan'ın beyanı dışında herhangi bir aldatma deliline ulaşılamadığı, bu nedenle haksız tahrikten söz edilemeyeceği belirtildi.

Yağız Yıldızhan'ın ise suçu önleme imkanı olmasına rağmen, 'Kasten kadına karşı öldürme' suçuna ortak olduğu ve suçu gizlemeye çalıştığı vurgulandı. Olay, 16 Şubat 2024'te Biga ilçesinde meydana geldi. Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi.

Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Saliha Gizem'i otomobille alıp Biga yönüne doğru yola çıktı. Çift arasında otomobilde tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde hafriyat alanına gömdü.

2 KARDEŞE MÜEBBET

Mahkeme, aldatmaya ilişkin Fırat Yıldızhan'ın iddiası dışında hiçbir delil bulunmadığını, bu nedenle 'haksız tahrik' indiriminin uygulanamayacağını ifade etti. Kararda, Fırat Yıldızhan'ın tek başına eylemi gerçekleştirmesinin fiziken mümkün olmadığı, Yağız Yıldızhan'ın da eylemin bir parçası olduğuna yer verildi.