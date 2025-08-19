  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Sındırgı 4.2 ile sallandı: Olağan dışı bir durum

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde dün 4.2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Balıkesir'de, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Dün saat 11.26'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2'lik bir deprem daha meydana geldi. Deprem Balıkesir- Bursa-Kütahya ve Manisa gibi komşu illerde hissedildi.

Depremin ardından bölgedeki fay hareketliliğini değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, 'olağan dışı bir hareketlilik' uyarısı yaptı. 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı görüldüğünü kaydeden Pampal, şu değerlendirmelerde bulundu; "Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu. İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük hem sıklık anlamında azalarak, küçülerek devam eder depremler."

