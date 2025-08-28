TEKNOFEST Gökçeada’da

MİLLİ Teknoloji Hamlesi kapsamında, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda başladı.

7 Eylül'e kadar sürecek yarışmaya, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar en az 3 en fazla 15 kişilik takımlar halinde katılıyor.

Havacılık ve savunma teknolojileri alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirecek olan yarışmacılar, aynı zamanda otonom kalkış, uçuş, iniş, kilitlenme ve kamikaze görevleri gibi zorlu senaryolarla tasarımlarını ve kabiliyetlerini doğrudan sahada sergileyerek deneyim kazanma fırsatı bulacak.

TEST UÇUŞLARI

ÇANAKKALE'DE ilk kez organize edilen yarışmanın ilk gününde yarışmacılar teknik kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan test uçuşlarının ardından yarışma başlayacak.

Gökçeada, 7 Eylül'e kadar sürecek yarışmalarda hem gençlerin projelerine hem de Türkiye'nin milli teknoloji vizyonuna ev sahipliği yapmaya devam edecek.