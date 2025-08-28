Türkiye’de ilk kez ücretsiz olarak Çanakkale’de: Çoban köpekleri kimliklendiriliyor

Çanakkale Valiliği koordinesinde, İl Özel İdaresinin desteği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürütücülüğünde başlatılan proje kapsamında görevli veteriner hekimler, köyleri gezip sürü sahipleriyle görüşerek çoban köpeklerine mikroçip takıyor, kuduz aşısı yapıyor. Görevliler, ev hayvanı pasaportlarını sahiplerine teslim ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi'nde görevli veteriner hekim Ali Çağlar Gülgel, AA muhabirine, projeyle Çanakkale merkez ve 11 ilçede hayvancılık işletmelerindeki 11 bin 500 sürü köpeğine çip uygulaması ile kuduz aşısı yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Projenin amacının kırsal alanlardaki hayvanların sağlıklarının kontrol altına alınması ve izlenebilirliğinin artırılması olduğunu aktaran Gülgel, şöyle konuştu:

"Hayvan sağlığını korumak 'toplum sağlığını da korumak' demektir. Özellikle kuduz gibi zoonotik (hayvanlardan insana bulaşan) hastalıkların önlenmesi hedeflenmektedir. Projede, sahipli sürü köpeklerine mikroçip takılıyor. Bu sayede sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılan çalışmada, sahipli ve sahipsiz hayvanların ayırt edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca sahipsiz köpeklerin rehabilitasyonu çalışmaları kapsamındaki karışıklığın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu arada kaybolan köpeklerin bulunması ya da sağlık takiplerinin yapılması açısından bu proje önem arz ediyor."

1500 SÜRÜ KÖPEĞİ KİMLİKLENDİRİLDİ

Gülgel, temmuz ortasında başlayan projenin 30 Eylül'de sona ereceğini belirterek, bugüne kadar 1500 sürü köpeğini kimliklendirip kuduz aşısı yaptıklarını bildirdi.

Ali Çağlar Gülgel, projede, müdürlükte görevli 100 veteriner hekimin aktif olarak yer aldığını kaydetti.

Proje kapsamında ilgili vatandaşlar, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaptıklarını ifade eden Gülgel, "Muhtarlıklara duyuru yapılıyor. Gün tahsis ediliyor ve belirtilen sayı doğrultusunda çalışma yapılıyor. Bu proje Türkiye'de ilk kez ücretsiz olarak Çanakkale'de gerçekleştiriliyor. Projeyle ilgili olumlu dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Merkeze bağlı Halileli köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Selat Göztepe de projeyi, sürü köpeklerinin sağlığının kontrol altına alınması bakımından çok iyi bulduğunu dile getirdi.

Sürüsündeki 7 köpeğe ücretsiz kuduz aşısı yapıldığını ifade eden Göztepe, "Herkese tavsiye ediyorum. Herkes köpeklerini kimliklendirsin ve aşısını yaptırsın. Köpeklerimiz artık takip edilecek. Kaza gibi bir olay olursa da köpeklerimiz artık kayıt altında olduğu için hakkımızı savunabiliriz." dedi.