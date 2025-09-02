Yola atlayan gence otomobil çarptı

Olay, Bayramiç ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde iki kişinin tartışmasıyla başladı. Hasan Karakuş, kavga ettiği kişiyi takip etmek için kontrolsüzce yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada Karakuş'a, seyir halindeki A.B. (24) yönetimindeki otomobil çarptı. Karakuş, çarpma sonucu arabanın ön camının kırılmasıyla araçtan içeri girdi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Hasan Karakuş, olduğu yere yığıldı. Hasan Karakuş, ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonucu vücudunda kesikler oluşan gencin ağır yaralı olduğu öğrenildi.