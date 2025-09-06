Üniversitede sahte denetçi skandalı: Bu kadarı da ’pes’ dedirtti!

Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi'nde 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Kendisini Sayıştay denetçisi olarak tanıtan Tunçkan Turhan Akman kendisine özel oda tahsis ettirip, hastaneyi günlerce denetledi. Korkunç gerçek, hastane personelinin Tunçkan Turhan Akman 'ın hareketlerinden şüphelenerek sosyal medya hesaplarını kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Tunçkan Turhan Akman hakkında daha önce de "unvan gasp ve dolandırıcılık" suçlamalarıyla savcılıkta hakkında işlem yapıldığı ortaya çıkarken, Üniversite Rektörü Cüneyt Erenoğu, " Bir hocamızın referansı ile arkadaşımızın hastanemizin eksiklerini tespit etmesini istemiştik. Herhangi bir resmi görevi yoktu. Oda işi abartmış, personele sert davranmış. Bugün itibariyle hastanemizden gönderdik" dedi.

KONTROL ETMESİNİ İSTEMİŞ

Şehirde günün konusu olan olay iddiaya göre Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Cüneyt Erenoğlu'nun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne yaptığı bir ziyaretle başladı. Bir meslektaşına üniversite hastanesindeki sorunları dile getiren Erenoğlu, meslektaşının referansı aracılığıyla daha önce hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma açılan Tunçkan Turhan Akman ile tanıştı. Erenoğlu, kendisini mecliste danışman olarak tanıtan Tunçkan Turhan Akman'dan Çanakkale'ye gelerek üniversite hastanesini kontrol etmesini istedi.

DENETÇİ DEĞİL DOLANDIRICI

İddiaya göre geçtiğimiz hafta hastaneye ön camında Sayıştay kartı bulunan siyah bir makam aracıyla gelen Tunçkan Turhan Akman rektör Cüneyt Erenoğlu'nun bilgisi dahilinde hastaneyi denetleyeceğini belirterek başhekimlikten özel oda istedi. Kendisine özel oda tahsis edilen Tunçkan Turhan Akman bir hafta boyunca başhekim, başhemşire ve güvenlik amiriyle hastaneyi denetledi, personelleri de sorguya çekti. Hastanede kaldığı süre boyunca Çanakkale Üniversitesi'nde diğer fakülteleri de ziyaret ederek kendisini rektör danışmanı olarak tanıtan Tunçkan Turhan Akman, Fen Edebiyat Fakültesi'nin yıkılacağını öğrenerek yıkım işlemleri için üniversitenin satın alma müdürüyle süreç başlatmış.

YOGUN BAKIMI BASTI

GERÇEK, Tunçkan Turhan Akman'ın gece yarısı Üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitesini basarak bir hemşireyi azarlayarak bağırması ve hakaret atmasıyla ortaya çıktı. Tunçkan Turhan Akman'ın hal ve hareketlerinden şüphelenen bir doktor, şahsın sosyal medya hesaplarından denetçi olmadığını tespit ederek, durumu hemen hastane yönetimine bilgi verdi. Tunçkan Turhan Akman 'ın 2023 yılında tanımadığı halde kendisini Zonguldak Ak Parti Milletvekili Hüseyin Özbakır'ın danışmanı olarak tanıttığı, Özbakır'ın ise Tunçkan Turhan Akman 'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.