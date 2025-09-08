Sahte denetçi skandalında yeni detaylar ortaya çıktı

ÇANAKKALE'DE kendisini Sayıştay denetçisi olarak tanıtan Tunçkan Turhan Akman'ın, üniversite hastanesini üç gün boyunca izinsiz denetlediği olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hastane yönetimine bir arkadaşını da yardımcısı olarak tanıtan Akman'a deniz manzaralı özel oda tahsis edildiği, Hastanenin sistemine erişim talebinde bulunduğu ancak bir doktorun dikkati sayesinde girişinin engellendiği öğrenildi. Tuvaletleri beğenmeyip temizlik personeline fırça atan Akman'ın ailesiyle birlikte üniversitenin uygulama otelinde konakladığı, olayın ortaya çıkmasının ardından şehirden ayrıldığı belirtildi. Akman hakkında daha önce de unvan gaspı ve dolandırıcılıkla ilgili suç duyurularının bulunduğu kaydedildi.