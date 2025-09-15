Çanakkale'de olağanüstü kuraklık! Uzman isimlerden korkutan uyarı: Bizi zor bir süreç bekliyor





Yüzey sıcaklıklarının normallerinin çok üzerinde olması, küresel ısınmanın artması ve alt atmosferin ısınmasının kar yağışlarının sıklığını azalttığını anlatan Türkeş, "Yer altı sularını, gölleri, göletleri, akarsuları toprak nemini besleyecek uzun süreli kar yağışı bundan sonra çok ender olacak." ifadesini kullandı.



"KAPALI SİSTEME İVEDİLİKLE GEÇİLMELİ"

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver de Çanakkale'nin en kurak yıllarını yaşadığını, bu durumdan çiftçinin olumsuz yönde etkilendiğini dile getirdi.



Ünver, "Daha önceki yıllarda hem meteorolojinin hem de bilim adamlarının üzerine basa basa söylediği kuraklık ve iklim değişikliğini Çanakkale tüm damarlarında hisseder durumda." dedi.



Bütün canlılar için gerekli olan yağmurun, üretimde de en fazla önem arz eden unsur olduğunu ifade eden Ünver, "Yağmur olmadığı zaman başta meyve olmak üzere buğdayın kalitesi ve çiftçinin elde ettiği ürünün rekoltesi düşük oluyor." diye konuştu.



Çanakkale'de artık kış aylarının da kurak geçtiğini dile getiren Ünver, sözlerine şöyle devam etti:



"Çanakkale son iki yıldır ne kar alıyor ne de yağmur. Bilim adamları bunun 5 yıl daha devam edeceği söylüyor. Bütçe yapılırken, suyun mutlaka öncelikli yatırım planına alınması lazım. Çanakkale'de hem Atikhisar hem de Bayramiç barajları hala açık kanalette gitmekte. Hem suyun zayi olmaması hem de çiftçinin para kazanabilmesi için kapalı sisteme geçilmesi lazım ki, kurak geçen kış ayları sonundaki yansımayı az hissedelim. Yoksa bizi 5 yıl zor bir süreç bekliyor.



Ünver, damla sulamanın önemine dikkati çekerek, "Gelecek yıl için Çanakkale'nin tamamında tüm ürünlerin damlama suyla sulanmasının zaruri hale geldiğini düşünüyorum çünkü suyun bu kadar kıt olduğu bir yerde açık kanaletle ve salma suyla hiçbir ürünü sulamamamız lazım. Kapalı sisteme ivedilikle geçilmeli ki vatandaş az zahmetle az suyla daha fazla ve daha kaliteli ürün alabilsin."

