Çanakkale'de acı olay! Arkadaşını kurtarmaya çalışırken canından oldu

Elim olay, önceki gün saat 21.15 sıralarında Gelibolu ilçesi Fener Altı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki İsmail Gülbay ile arkadaşı Sebahattin Ağrıbağ, balık tutmak için Fener Altı mevkiinde bulunan kayalıklara gitti.

İki arkadaş burada balık tutarken, henüz belirlenemeyen nedenle Sebahattin Ağrıbağ dengesini kaybetti. Arkadaşının düştüğünü gören İsmail Gülbay, yaptığı hamle ile kurtarmak isterken o da denize düştü. İki kişinin denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.