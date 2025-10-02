  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika: Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem Çanakkale'de de hissedildi

Son dakika haberleri...Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'den de hissedildi.

İHA

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 14.55'te merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Marmara Denizi açıkları olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6.71 kilometre olan deprem Çanakkale'de de hissedildi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de de hissedilen deprem sonrası şu ana kadar her hangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir. İlgili ekiplerimiz saha taramalarına devam ediyorlar. Çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.

