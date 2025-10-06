Yine Biga yine liseli şiddeti! Akran zorbalığı cezaevinde bitti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde liseliler arasında akran zorbalığı yaşandı. İddiaya göre Biga Çıraklık Meslek Lisesi öğrencisi D.D. (15), kız arkadaşının eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği S.A. (18) ile kıskançlık nedeniyle zaman zaman tartışmaya başladı.D.D., S.A.'yı konuşmak için Ada Park'a çağırdı.