Yine Biga yine liseli şiddeti! Akran zorbalığı cezaevinde bitti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde liseliler arasında akran zorbalığı yaşandı. İddiaya göre Biga Çıraklık Meslek Lisesi öğrencisi D.D. (15), kız arkadaşının eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği S.A. (18) ile kıskançlık nedeniyle zaman zaman tartışmaya başladı.D.D., S.A.'yı konuşmak için Ada Park'a çağırdı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, D.D., okul arkadaşı S.A.'yı feci şekilde dövdü. Kavga, D.D.'nin aynı okuldan arkadaşı K.C.N. tarafından kayıt altına alındı. Yüzüne aldığı darbelerle ağır yaralanan S.A., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken, D.D. ve K.C.N, dayak görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.
'MERDİVEN DÜŞTÜM' DEDİ
Korkudan hastanede merdivenden düştüğünü söyleyen S.A.'nın burnunun kırıldığı tespit edildi. Ancak S.A. tedaviyi kabul etmeyerek evine geri döndü. İddiaya göre gecenin ilerleyen saatlerinde ağrıları nedeniyle tekrar ailesiyle birlikte hastaneye giden S.A. yaşadıklarını hastane polisini anlattı.
S.A.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda Biga Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. D.D. ve kavganın görüntülerini çeken arkadaşı K.C.N. evlerinde gözaltına alındı. Doktorlar eşliğinde ifadeleri alınan D.D, sınıf arkadaşı S.A.'yı dövdüğünü, K.C.N. ise bu görüntüleri kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında paylaştığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen D.D. tutuklanırken, K.C.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.