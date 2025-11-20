Süper Lig’de 13’üncü haftanın hakemleri belli oldu!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Süper Lig’in 13'üncü haftasının karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Lider Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında cumartesi günü oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de 13.hafta heyecanı, milli aranın ardından devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, maçları yönetecek hakemleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

22 Kasım Cumartesi

14:30 Zecorner Kayserispor – Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

17:00 ikas Eyüpspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

20:00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Ozan Ergün

23 Kasım Pazar

14:30 Göztepe – Kocaelispor: Ali Yılmaz

17:00 Beşiktaş – Samsunspor: Atilla Karaoğlan

17:00 Corendon Alanyaspor – Kasımpaşa: Yiğit Arslan

20:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe: Çağdaş Altay

24 Kasım Pazartesi

20:00 Tümosan Konyaspor – Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

20:00 RAMS Başakşehir – Trabzonspor: Halil Umut Meler

