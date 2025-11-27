Çanakkale’de annesi av tüfeğiyle katledilmişti: Babam en ağır cezayı almalı!

ÇANAKKALE'NİN Ezine ilçesinde 11 Ekim saat 10.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Seferşah Caddesi'nde bir kadın vahşice eski eşi tarafından katledildi. Ferdi Akyıldız (45), 2 buçuk ay önce boşandığı Şerife Akyıldız'ın (37) çalıştığı işletmeye gelerek eşini av tüfeği ile göğsünden vurdu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şerife Akyıldız'ı hastaneye kaldırdı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ferdi Akyıldız, Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'EVİMİZE ONSUZ DÖNDÜK'

ANNESİNİN hayatını çocuklara adadığını belirten acılı evlat Şehrazat Akyıldız, "Babam sürekli anneme iftira atıyordu, 'sen beni aldatıyorsun, hayatında başkaları var' diyordu. Oysaki annem hayatını bize adamıştı. Hep birlikte aynı evde kalıyorduk. Ben annemle aynı odada kalırken, babam başka odada yatıyordu. Babam bazen aylarca eve gelmiyordu. Olay gerçekleşmeden bir gün babam eve gelip odasına geçti. Sabahına annemin odasına geçip bağırmaya, 'sen beni aldatıyorsun' ithamlarında bulunmaya başladı. O sabah annemi abim alıp iş yerine bıraktı. Sonra biz de iş yerlerimize geçtik. 10.30 gibi beni arkadaşlarım aradı. 'Gel, baban anneni vurdu' dediler. Olay sabahı hep birlikte evden çıkmıştık ancak eve annemsiz döndük" dedi. Kendisinden küçük iki kardeşinin velayetini de istediğini kaydeden Akyıldız, "Biz dört kardeşiz. Bir tane abim var, ikimiz de çalışıyoruz. Diğer iki kardeşim ise okuyor. Onların velayeti için her şeyi yapmaya hazırım, kimseye vermem" şeklinde konuştu. Bir an önce babasının gerekli cezayı almasını istediğini söyleyen Şehrazat Akyıldız, "Kadın cinayetleri çok sık görülüyor. Böyle şeyler neden oluyor onu da bilmiyorum. Suçsuz insanların cezası ölüm olamaz. Adalete güveniyorum, er ya da geç yerini bulacak. Hiçbir kadın cinayeti suçsuz kalmamalı. Hak eden hak ettiği cezayı en ağır şekilde almalı. Babamın da anneme bunu yaptığı için en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.