30 yaşındaki Ümit Tuncel 5. kattan düşerek can vermişti! Ölümünde korkunç şüphe: Sebebi yeşil peri mi?

Ardından, oğlunun tek başına yaşadığı Barbaros Mahallesindeki eve giden anne, içeri girdiğinde kimseyi bulamadı. Bunun üzerine 5. kattaki evin balkonuna çıkan anne, aşağıya baktığında oğlunun yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Annenin çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Tuncel'in öldüğünü belirledi.

Çanakkale'de yaşayan ve bir otomotiv servisinde çalışan Murat Tuncel, dün sabah işe gitmedi. Tuncel'e ulaşamayan arkadaşları, annesini arayıp nerede olduğunu sordu. Annesi de "Ben de dün akşamdan bu yana oğluma ulaşamıyorum" cevabını verdi.

ODASINDAN YEŞİL PERİ ÇIKTI

İş arkadaşları ve annesi, Tuncel'in bir sorunun bulunmadığını ve intihar etmesinin mümkün olmadığını söyleyince, evde detaylı inceleme yapan polis odasında, 89 derece alkolle üretilen. bu nedenle halüsinojen içerikli olması nedeniyle insanlara gerçek olmayan şeyler gösterdiği iddia edilen ve bu yüzden Türkiye'de satışı yasaklanan, "Yeşil peri" içki şişesi buldu.

Tuncel'in cansız bedeni gerçek ölüm nedeninin tespit edilmesi için Çanakkale Mehmet Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.