Çanakkaleli Efe’nin feci sonu

Çanakkaleli Efe Saravoğlu, Arjantin'in Buenos Aires Özerk Şehri'nin semtlerinden biri olan Palermo'ya geçtiğimiz yıl üniversite eğitimi için geldi. Saravoğlu, Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

Oğlundan uzun bir süredir haber alamayan Baba Altuğ Tansel Saravoğlu, 27 Ekim tarihinde Buenos Aires'teki Türk Konsolosluğu'na müracaat ederek yardım istedi. Saravoğlu her yerde aranırken korkunç haber geçtiğimiz Cuma günü karayolda yol temizlik çalışmaları yapan işçilerden geldi. Karayolu kenarındaki çimleri biçen işçiler, otların arasında bir kişinin yattığını fark edince durumu hemen polise bildirdi. Sağ kolunda bir balina, solunda bir yılan ve sol bacağında bıçak tutan bir kedi dövmesi bulunan gencin, göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü ortaya çıkarken, dövmelerden yola çıkan polis cesedin Efe Saravoğlu'na ait olduğunu tespit etti. Öte yandan aracın 6 Kasım'da Tük vatandaşı Tanca K. tarafından bir galeriye satıldığı belirlenirken, araçta yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Polis, Tanca K.'nin yakalanması için uluslararası çapta arama kararı çıkarttı.