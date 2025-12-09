Ekonomiye yılda 97 milyon TL katkısı olacak Çanakkale-Karaköy Barajı tamamlandı!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 444 milyon lira maliyetle yapılan Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandığını duyurdu. Bakan Yumaklı, 'Ekonomiye yılda 97 milyon TL katkısı olacak' dedi.

DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 444 milyon TL maliyetle tamamlanan Çanakkale-Karaköy Barajı'nın, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon TL katkı sağlayacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'ye bir müjdemiz var. 444 milyon TL maliyetle tamamladığımız Çanakkale-Karaköy Barajı, 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldi. 9 bin 380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak baraj, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon TL katkı sağlayacak. Bereketli olsun" dedi.

